سعر الدولار مقابل الفرنك يمدد من مكاسبه الحذرة – توقعات اليوم – 10-04-2026

تقدم بشكل طفيف سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من الزوج لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، وتأثره بتركيبة فنية سلبية متكونة في وقت سابق وهو نموذج القمة المزدوجة، كما يعاني الزوج وسط ذلك من استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من احتمالات هبوط الزوج في الفترة القريبة المقبلة.