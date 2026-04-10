الاقتصاد

سعر البلاتين يلتقط أنفاسه– توقعات اليوم 10-4-2026

0 نشر
0 تبليغ

سعر البلاتين يلتقط أنفاسه– توقعات اليوم 10-4-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يلتقط أنفاسه– توقعات اليوم 10-4-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-04-10 05:11AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

اقترب سعر البلاتين باندفاعه الأخير من الهدف المستقر عند 2130.00$ ليشكل بدوره لحاجز لحظي أمام الاندفاع الصاعد لنلاحظ تشكيله حاليا لارتداد سلبي واستقراره قرب 2065.00$ ليزيد ذلك من فرص تجميعه للعزم الإيجابي من جديد.

 

فالثبات المتكرر فوق مستوى الدعم المستقر عند 1950.00$ وبمحاولة تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي سيزيد ذلك من فرص تجاوز السعر لمستوى 2130.00$ ليبدأ باستهداف محطات إيجابية جديدة قد تبدأ من 2205.00$ و2250.00$ على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 2010.00$ و 2205.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

