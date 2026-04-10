شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يلتقط أنفاسه– توقعات اليوم 10-4-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-04-10 05:11AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
اقترب سعر البلاتين باندفاعه الأخير من الهدف المستقر عند 2130.00$ ليشكل بدوره لحاجز لحظي أمام الاندفاع الصاعد لنلاحظ تشكيله حاليا لارتداد سلبي واستقراره قرب 2065.00$ ليزيد ذلك من فرص تجميعه للعزم الإيجابي من جديد.
فالثبات المتكرر فوق مستوى الدعم المستقر عند 1950.00$ وبمحاولة تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي سيزيد ذلك من فرص تجاوز السعر لمستوى 2130.00$ ليبدأ باستهداف محطات إيجابية جديدة قد تبدأ من 2205.00$ و2250.00$ على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 2010.00$ و 2205.00$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم