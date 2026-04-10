اليورو بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي بفضل هدنة الحرب الإيرانية

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار النيوزيلندي بصدد تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ يناير

•بنك الاحتياطي النيوزيلندي يٌثبت أسعار الفائدة دون أي تغيير يذكر

•ويحذر من ارتفاع التضخم على المدى القصير بسبب الحرب الإيرانية

•ارتفاع احتمالات رفع أسعار الفائدة النيوزيلندية ثلاث مرات هذا العام



تراجع الدولار النيوزيلندي بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية، ليتخلي عن أعلى مستوى في أسبوعين مقابل نظيره الأمريكي،بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح.



وعلى الرغم من هذا التراجع ،لا تزال العملة النيوزيلندية في طريقها لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ يناير الماضي ،بفضل اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي النيوزيلندي ،والذي جاء أكثر تشددًا عما كان متوقعًا في الأسواق.



تماشيًا مع التوقعات ،أبقي المركزي النيوزيلندي على أسعار الفائدة ثابتة دون أي تغيير عند أدنى مستوى في 4 سنوات ،وذلك للاجتماع الثاني على التوالي ،وحذر من ارتفاع التضخم على المدى القصير بسبب تداعيات الحرب الإيرانية وارتفاع أسعار النفط العالمية.



نظرة سعرية

•سعر صرف الدولار النيوزيلندي اليوم :تراجع الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بحوالي 0.3% إلى (0.5845) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (0.5862)، وسجل أعلى مستوى عند (0.5864).



•أنهي الدولار النيوزيلندي تعاملات الخميس مرتفعًا بنسبة 0.65% مقابل الدولار الأمريكي ،في رابع مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 58.74 سنتًا.



•عقب اجتماع بنك الاحتياطي النيوزيلندي ، توقعت الأسواق ما يصل إلى ثلاث زيادات في أسعار الفائدة النيوزيلندية هذا العام.



التعاملات الأسبوعية

على مدار تعاملات هذا الأسبوع ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ، فالدولار النيوزيلندي مرتفع حتى اللحظة بحوالي 2.8% مقابل الدولار الأمريكي ،على وشك تحقيق أول مكسب أسبوعي خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ يناير الماضي.



بنك الاحتياطي النيوزيلندي

ثبت بنك الاحتياطي النيوزيلندي(RBNZ) يوم الأربعاء سعر الفائدة القياسي بدون أي تغيير عند نطاق2.25% ،والذي يعتبر أدنى مستوى منذ يوليو 2022 ،وذلك طبقاً لمعظم التوقعات في الأسواق العالمية ،وذلك للاجتماع الثاني على التوالي.



وأشار المركزي النيوزيلندي إلى أن الحرب الإيرانية أدت إلى تغيير ملموس في التوقعات الاقتصادية و توازن المخاطر المتعلقة بالتضخم والنمو الاقتصادي على المدى القريب في نيوزيلندا.



وحذر البنك من استعداده للتحرك بشكل حاسم إذا أدت أزمة الطاقة والشرق الأوسط إلى ضغوط تضخمية مستدامة، ملمحاً إلى أن الخطوة القادمة قد تكون رفعاً للفائدة في وقت لاحق من هذا العام.



يتوقع البنك ارتفاع التضخم في المدى القريب نتيجة زيادة أسعار الوقود والنفط.تم تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لتصبح أكثر ضعفاً بسبب تراجع الطلب المحلي.



آنا بريمان

وقالت محافظة بنك الاحتياطي النيوزيلندي "آنا بريمان": إذا لاحظنا أن التضخم على المدى المتوسط بدأ في الارتفاع، فسنتخذ إجراءً حاسماً، وهذا يعني رفع أسعار الفائدة. لقد تغير ميزان المخاطر فيما يتعلق بالتضخم، وهناك مخاطر أكبر في الاتجاه التصاعدي.



وأوضحت بريمان: إن صانعي السياسة النقدية اتفقوا على أن رفع الفائدة ليس ضروريًا هذا الشهر، لكن تمت مناقشة احتمال رفعها، كما كان الحال أيضًا بالنسبة لاحتمال رفعها في مايو.



الفائدة النيوزيلندية

•عقب الاجتماع أعلاه ،ارتفع تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة النيوزيلندية بنحو 25 نقطة أساس فى اجتماع 27 مايو المقبل إلى فوق 50%.



•وارتفع تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة النيوزيلندية بنحو 25 نقطة أساس في اجتماع يوليو إلى فوق 90% ،مع توقع أن يشهد هذا العام ثلاث زيادات في أسعار الفائدة.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرون على مدار الفترة المقبلة ، صدور عديد البيانات الاقتصادية الهامة من نيوزيلندا عن التضخم و البطالة والنمو الاقتصادي.

نظرة فنية

