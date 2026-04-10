سعر الغاز الطبيعي يقترب من الدعم-توقعات اليوم 10-4-2026

تفاعل سعر المؤشر بتداولات يوم أمس مع الضغوط الإيجابية ليسهل ذلك مهمة اندفاعه فوق الحاجز المستقر عند 47880 لنلاحظ تسجيله بذلك لمكاسب إضافية بملامسته لمستوى 48360 محققا بذلك الأهداف المقترحة بالتقرير السابق.

استمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي سيمكن السعر بتشكيل المزيد من الموجات الصاعدة ليحاول من خلالها الضغط على مستوى 48435 والذي بتجاوزه سيفتح باب تسجيله لمكاسب جديدة قد تبدأ من 48785, أما في حال هبوط السعر مجددا دون 47880 وتقديمه لإغلاق سلبي سيؤكد ذلك استسلامه للسيناريو التصحيحي الهابط لنتوقع تسلله مباشرة نحو المتوسط المتحرك 55 والمستقر عند 47575.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 47900 و 48435

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع