سعر النفط الخام يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 10-04-2026

استقر سعر الذهب (GOLD) على تراجع طفيف خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في ظل استمرار تماسك مستوى المقاومة المحوري عند 4,800$، والذي لا يزال يشكل حاجزاً قوياً أمام استكمال الصعود، ويعكس هذا الأداء حالة من الترقب مع محاولة السعر تجميع الزخم الإيجابي اللازم لاختراق هذا المستوى المهم.

ويأتي ذلك بدعم من استمرار الإشارات الإيجابية على مؤشرات القوة النسبية، رغم تواجدها في مناطق تشبع شرائي، إلى جانب ثبات السعر أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل تقديم دعم ديناميكي يعزز من استقرار الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، ما يبقي على فرص اختراق المقاومة قائمة خلال الفترة المقبلة.