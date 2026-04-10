سعر الجنيه الإسترليني يشهد تراجعاً تكتيكياً – توقعات اليوم – 10-04-2026

يتحرك سعر البتكوين (BTCUSD) بتذبذب ملحوظ خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، إلا أنه ينجح في الحفاظ على استقراره أعلى مستوى المقاومة المهم عند 71,500$، في إشارة إيجابية تعزز من تأكيد اختراق هذا المستوى وتحويله إلى دعم، ويأتي هذا الثبات مدعوماً باستمرار تداول السعر أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يوفر دعماً ديناميكياً يعزز من تماسك الاتجاه الصاعد.

كما يتزامن ذلك مع توالي الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، إلى جانب سيطرة موجة فرعية صاعدة على المدى القصير، وهو ما يدعم فرص استمرار الصعود خلال الفترة المقبلة، خاصة في حال استمرار استقرار السعر أعلى مستوى الاختراق.