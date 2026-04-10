شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يظهر إشارات متباينة – توقعات اليوم – 10-04-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-04-10 02:28AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تراجع سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، معلناً تماسك مستوى المقاومة المحوري 2,195$، ويأتي هذا مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، ما قد يعيق من محاولات السعر للتعافي في الفترة القريبة المقبلة، ولكن هذا لا يغير من المسار الرئيسي الصاعد، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم له، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافي السعر.