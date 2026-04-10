سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يظهر إشارات متباينة – توقعات اليوم – 10-04-2026

تراجع سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، معلناً تماسك مستوى المقاومة المحوري 2,195$، ويأتي هذا مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، ما قد يعيق من محاولات السعر للتعافي في الفترة القريبة المقبلة، ولكن هذا لا يغير من المسار الرئيسي الصاعد، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم له، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافي السعر.