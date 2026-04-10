سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يحاول تصريف تشبعه الشرائي – توقعات اليوم – 10-04-2026

تقدم سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصطدم الزوج بهذا الارتفاع بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وسط تأثره في وقت سابق بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، وهو ما غير من ملامح الصورة الفنية إلى المسار السلبي خاصة طيلة استقرار الزوج دون مقاوماته الحالية، ولكن في مقابل ما سبق نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن الزوج من تصريف تشبعه الشرائي بها، وهو ما قد يدعم حركة متذبذبة في الفترة القريبة المقبلة.