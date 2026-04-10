سعر النحاس يستقبل العزم الإضافي-توقعات اليوم 10-4-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-04-10 05:10AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

حافظ سعر النحاس على تذبذبه منذ تداولات يوم أمس قرب مستوى 5.7500$ مؤكدا تمسكه بالسيناريو الصاعد المقترح سابقا، كذلك تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي الإضافي بتسلله نحو مستوى تشبع الشراء سيدعم فرص تسجيل السعر لمكاسب إضافية لنتوقع انجذابه قريبا نحو 5.8300$ ومن ثم ليحاول الضغط على الحاجز التالي المتمثل بمستوى 5.9700$.

 

تكمن مخاطرة تغيير الاتجاه للتداولات القريبة والمتوسطة بمحاولة كسر السعر للدعم المستقر عند 5.5100$ والثبات أدناه.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.6000$ و 5.8300$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم

أحمد أبراهيم

إقرأ ايضا

