سعر النحاس يستقبل العزم الإضافي-توقعات اليوم 10-4-2026

حافظ سعر النحاس على تذبذبه منذ تداولات يوم أمس قرب مستوى 5.7500$ مؤكدا تمسكه بالسيناريو الصاعد المقترح سابقا، كذلك تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي الإضافي بتسلله نحو مستوى تشبع الشراء سيدعم فرص تسجيل السعر لمكاسب إضافية لنتوقع انجذابه قريبا نحو 5.8300$ ومن ثم ليحاول الضغط على الحاجز التالي المتمثل بمستوى 5.9700$.

تكمن مخاطرة تغيير الاتجاه للتداولات القريبة والمتوسطة بمحاولة كسر السعر للدعم المستقر عند 5.5100$ والثبات أدناه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.6000$ و 5.8300$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم