سعر الباوند مقابل الين يقفز فوق المقاومة-توقعات اليوم 10-4-2026

تعرض سعر الزوج بتداولات يوم أمس لضغوط إيجابية قوية ليدفع به ذلك لتجاوز المقاومة الممتدة نحو 213.30 وليستقر أعلاها ليؤكد بذلك استعادته للميل الصاعد بتمركزه ضمن محاور القناة الفرعية الصاعدة لنلاحظ تسجيله بذلك لمستوى 213.85.

استمرار تقديم السعر لإغلاقات إيجابية فوق مستوى 213.30 سيمكنه من استغلال إيجابية المؤشرات الرئيسية ليبدأ باستهداف محطات إيجابية جديدة قد تبدأ من 214.10 و215.00 على التوالي, أما العودة للاستقرار دون 213.30 سيجبره ذلك على تفعيل السيناريو التصحيحي الهابط من جديد وليشكل مستوى 211.90 أول الأهداف السلبية أمامه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 213.30 و 215.00

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع