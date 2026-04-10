سعر Abbott Laboratories (ABT) وسط توقعات سلبية – توقعات اليوم – 10-04-2026

صعد سعر سهم ديلل DELL TECHNOLOGIES (DELL) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط الإيجابي والديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من استقرار هذا المسار، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد تشكيلها لدايفرجنس إيجابي بها.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 166.10$، ليستهدف مستوى المقاومة الرئيسي عند سعر 200.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد