انت الان تتابع خبر كتلة جديدة تؤكد مشاركتها غداً في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الكتلة في بيان، ورد لـ الخليج 365، انه "سنشارك غدًا في جلسة البرلمان، وقرار الشعب الكردي لا يملكه حزب واحد ليصادره وفق رغباته، لذلك، ومن منطلق مسؤولية وطنية وأخلاقية وبرلمانية، سنكون حاضرين في الجلسة".



واضافت ، أنه "ينبغي على البرلمان أن يؤدي واجباته الدستورية في وقتها المحدد، وألا يسمح لأي حزب أو جهة بالاستحواذ على قرار وإجماع الكرد، في الوقت الذي تعلن فيه حاليًا بعض الأطراف، ومن بينها الحزب الديمقراطي الكردستاني، أنها لن تشارك في جلسة البرلم

احاب من العملية السياسية".

وتابعت أن "النواب الذين وقعوا على طلب عقد هذه الجلسة يتحملون مسؤولية تاريخية أمام الشعب الكردي والدستور، ونعتقد أنهم جميعًا سيحضرون في هذا اليوم المهم".

وأشارت إلى أنه "نحن ككتلة الجيل الجديد نؤكد على ضرورة نشر أسماء جميع الذين لم يحضروا الجلسة أمام مواطنينا الكرد الأعزاء، ليكون واضحًا للرأي العام من هي الجهة أو الشخص الذي يسعى إلى التعطيل، ومن يقف ضد ترسيخ الدستور والمؤسسات الدستورية".