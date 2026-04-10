انت الان تتابع خبر السفير الإيراني في بغداد: موقف العراق التضامني معنا مشرف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال آل صادق في كلمة له بمناسبة أربعينية استشهاد المرشد الإيراني السيد علي الخامنئي، إنه "على ضوء الجريمة الإرهابية التي ارتكبها العدو الأمريكي-الصهيوني في اغتيال المرشد آية الله العظمى الشهيد السيد علي الخامنئي، وحربهم ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، شهدنا موقفًا مشرّفًا متضامنًا من الشعب العراقي بكل أطيافه ومرجعيته في التضامن والوقوف مع الجمهورية الإسلامية".



وأضاف، أنه "لا يسعنا إلا أن نشكر ونقدّر الشعب العراقي والحكومة على هذه الوقفة".