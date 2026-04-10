انت الان تتابع خبر رئاسة البرلمان تتوعد النواب المتغيبين عن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية غداً والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، في بيان "ندعو القيادات السياسية ورؤساء الكتل النيابية والسيِّدات والسادة أعضاء مجلس النواب إلى الحضور في جلسة يوم غدٍ السبت، المخصَّصة لانتخاب رئيس الجمهورية، والمضي في استكمال الاستحقاقات الدستورية، وتغليب المصلحة الوطنية العليا، في ظلِّ ما يمرُّ به البلد من ظروف أمنية واقتصادية تتطلَّب من الجميع تحمُّل مسؤوليَّاتهم الوطنية".



واكد أنه "سيتم نشر أسماء النواب المتغيِّبين، وكذلك الكتل السياسية التي تحول دون حضور نوَّابها، وذلك لإطلاع الرأي العام عليها".