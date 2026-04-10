سعود بن صقر يستقبل السفير الكندي

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اليوم، في قصره بمدينة صقر بن محمد، سعادة رادها كريشنا باندي، سفير كندا لدى الدولة، الذي قدِم للسلام على سموه بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وكندا، والحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويحقق الازدهار للشعبين.

وأثنى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة على جهود سعادة السفير في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية.

من جانبه، عبّر سعادة رادها كريشنا باندي عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيداً بالعلاقات الثنائية بين كندا ودولة الإمارات، وبمكانتها الإقليمية والدولية الرائدة، وما حظي به من تعاون ودعم خلال فترة عمله لدى الدولة.