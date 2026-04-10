تحركات مصرية مكثفة لخفض التصعيد الإقليمي ووقف العدوان على لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - أجرى وزير الخارجية والتعاون الدولي المصري بدر عبد العاطي، اليوم الخميس، اتصالات هاتفية مكثفة مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ووزير خارجية فرنسا، جان نويل بارو، لبحث سبل التهدئة الإقليمية وتنسيق الجهود الدولية لخفض التصعيد بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير تميم خلاف، أن الوزير عبد العاطي شدد خلال اتصاله بالمبعوث الأمريكي على ضرورة التدخل السريع لتثبيت وقف إطلاق النار، مؤكداً أن العدوان الإسرائيلي على لبنان يقوض كافة مساعي التهدئة. كما جدد التأكيد على موقف مصر الثابت بضرورة احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه لتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق نحو فوضى شاملة.

وفي سياق متصل، بحث الوزير عبد العاطي مع نظيره الفرنسي المستجدات المتسارعة في المنطقة، حيث اتفق الوزيران على أن وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان يمثل أولوية قصوى في هذا المنعطف الدقيق. وأكد الجانبان على أهمية تضافر الجهود الدولية لدعم المؤسسات الوطنية اللبنانية، بما يساهم في إنهاء المعاناة الإنسانية وتحقيق الأمن والاستقرار للشعب اللبناني.

