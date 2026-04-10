حزمة مشاريع تطويرية لتعزيز جودة الحياة في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

حققت بلدية مدينة أبوظبي إنجازات نوعية خلال العام الماضي في قطاع التشغيل والصيانة، ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بجودة الحياة، بما يواكب النهضة العمرانية المتسارعة التي تشهدها الإمارة، ويعزّز مكانتها كواحدة من أفضل المدن العالمية للعيش والعمل.

وشملت هذه الإنجازات تنفيذ حزمة واسعة من المشاريع التطويرية والمبادرات المجتمعية، التي استهدفت تحسين المشهد الحضري، وتوفير بيئة متكاملة، تلبي تطلعات السكان والزوّار، حيث أولت البلدية اهتماماً كبيراً بأعمال التجميل الطبيعي، من خلال زراعة أكثر من 14 مليون زهرة موسمية في مختلف مناطق أبوظبي، بما في ذلك جوانب الطرق والجزر الوسطية والميادين والمماشي، الأمر الذي أسهم في إضفاء طابع جمالي متميز، يعكس الهوية الحضارية للإمارة.

مبادرات بيئية مستدامة

كما نفّذت البلدية مبادرات بيئية مستدامة، شملت زراعة أشجار الغاف المحلية ضمن مبادرة «ازرع الإمارات»، بما يعزّز الغطاء النباتي ويدعم التوازن البيئي، إلى جانب العناية بأكثر من 644 ألف شجرة، و1.4 مليون شجيرة، وصيانة مساحات خضراء واسعة تجاوزت 512 هكتاراً، في خطوة تؤكد التزامها بالحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة.

وفي إطار تطوير المرافق العامة وتعزيز رفاه المجتمع، أنجزت البلدية مشاريع نوعية مبتكرة، من أبرزها تخصيص شاطئ متكامل للمكفوفين على كورنيش أبوظبي بمساحة 1000 متر مربع، مزوّد بكافة التجهيزات والخدمات المصمّمة وفق أعلى معايير السلامة وإمكانية الوصول، في مبادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة. كما أطلقت البلدية الشاطئ الليلي للسباحة، الذي يوفّر بيئة آمنة ومتكاملة لممارسة الأنشطة البحرية والرياضية خلال ساعات المساء، مدعوماً بخدمات إنقاذ وأمن ومرافق ترفيهية متعددة. وعلى صعيد تعزيز الترابط المجتمعي، نفّذت البلدية مشروع «حدائق الفرجان»، حيث تم إنشاء وتطوير أربع حدائق أحياء سكنية في مناطق مختلفة، تضم ملاعب رياضية متعددة الاستخدامات، ومناطق مخصّصة للأطفال، ومساحات للياقة البدنية، بما يسهم في تشجيع أفراد المجتمع على تبني نمط حياة صحي ونشط.

صيانة شاملة لشبكة الطرق

وفي قطاع الطرق والبنية التحتية، واصلت البلدية تنفيذ مشاريع استراتيجية تهدف إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية ورفع مستويات السلامة، حيث تم تطوير عدد من المداخل والتقاطعات الحيوية، ما أسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لبعضها بنسبة تصل إلى 50%، إلى جانب تنفيذ مشاريع لإنشاء وتوسعة مواقف السيارات في عدد من المناطق، بما يوفر حلولاً فعالة للحد من الازدحام المروري وتعزيز راحة السكان.

كما شملت الجهود أعمال صيانة شاملة لشبكة الطرق والبنية التحتية، تضمنت صيانة أكثر من 1,003,000 متر مربع من الطرق، وصيانة 23,676 لوحة مرورية، وتخطيط ما يزيد على 519 ألف متر مربع من الطرق، إلى جانب صيانة 83 جسراً ونفقاً للمركبات والمشاة، بما يعزز كفاءة شبكة النقل واستدامتها.

الاستدامة والطاقة

وفي مجال الاستدامة والطاقة، نفّذت البلدية مشاريع متقدمة لتحديث أنظمة الإنارة، شملت صيانة أكثر من 40 ألف عمود إنارة، واستبدال آلاف الأعمدة بأخرى حديثة موفرة للطاقة، إلى جانب تنفيذ مشروع إنارة ممشى المشرف باستخدام الطاقة الشمسية بطول 2.4 كيلومتر، في خطوة تعكس توجه أبوظبي نحو تبني الحلول الذكية والصديقة للبيئة.

البنية التحتية

كما أولت البلدية اهتماماً كبيراً بصيانة شبكات تصريف مياه الأمطار، حيث شملت الأعمال صيانة 6.458 كيلومتراً من الشبكات، و269.481 غرفة تفتيش، و99 محطة تصريف، بما يعزز جاهزية البنية التحتية للتعامل مع الظروف المناخية المختلفة.

وفي إطار حرصها على توفير بيئة آمنة ومتكاملة، نفذت البلدية أعمال صيانة واسعة للمرافق العامة، شملت دورات المياه، وبرادات المياه، والممرات، والمناطق الترفيهية، إلى جانب تطوير الحدائق والمساحات العامة، بما يضمن تقديم خدمات عالية الجودة للسكان.

جوائز إقليمية وعالمية

وعلى صعيد التميز المؤسسي، حصدت بلدية مدينة أبوظبي عدداً من الجوائز الإقليمية والعالمية خلال 2025، من بينها خمس جوائز «العلم الأزرق» للشواطئ، و52 جائزة «العلم الأخضر» للحدائق، إضافة إلى جائزة الاتحاد العالمي للمعاقين، تقديراً لجهودها في تهيئة المرافق لتكون صديقة لأصحاب الهمم.

وتؤكد هذه الإنجازات التزام بلدية مدينة أبوظبي بمواصلة تطوير منظومة البنية التحتية والخدمات، وفق أعلى المعايير العالمية، بما يعزز جودة الحياة، ويواكب تطلعات المجتمع، ويرسخ مكانة أبوظبي كمدينة رائدة في الاستدامة والابتكار.