إسبانيا تدعو إيران إلى التفاوض "بحُسن نية"

القاهرة - كتب محمد نسيم - دعت وزارة الخارجية الإسبانية، اليوم الجمعة، 10 أبريل 2026، إيران إلى الانخراط "بحسن نية" في المفاوضات المرتقبة مع الولايات المتحدة في باكستان.

وقال وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريز، في تصريحات للصحافيين، أنّه دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي بينهما أمس الأول، على المشاركة في المفاوضات والانخراط فيها بحسن نية"، مضيفًا أنّه طلب منه أن تُوقف طهران "كل عمليات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة" نحو دول المنطقة.

وجدّد ألباريز انتقاد إسرائيل بسبب استمرار هجماتها على لبنان، معتبرًا أنّ ما يحصل في "لبنان وصمة على ضمير الإنسانية، مضيفًا أنّ مستوى العنف وانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من جانب إسرائيل "أمر غير مقبول".

