تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 10-04-2026

تراجع قليلاً سعر عملة زي كاش كوين (ZECUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليجني السعر أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على استئناف مكاسبه في الفترة القريبة المقبلة، بالإضافة إلى ذلك يحاول السهم تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر العملة الرقمية بتداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 339.00$، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 420.00$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد