تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 10-04-2026

عزز سعر البتكوين (BTCUSD) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليؤكد بذلك على اختراق للمقاومة المحورية 71,500$، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة موجة فرعية صاعدة على المدى القصير مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما كبح من مكاسبه الأخيرة.