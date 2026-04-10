تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 10-04-2026

عاود سعر سهم Abbott Laboratories (ABT) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير داعم لهذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وفي الخلفية من ذلك نجح السهم في تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، ما يضاعف من الضغط السلبي المحيط بالسهم.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 106.00$، ليستهدف مستوى الدعم 98.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط