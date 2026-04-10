- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 10-04-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-04-10 13:37PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
يستقر سعر سهم ألتا بيوتي ULTA BEAUTY (ULTA) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط تأثره في وقت سابق بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وبالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات السلبية منها.
لهذا فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 579.45$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 499.35$.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط