تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 10-04-2026

يستقر سعر سهم ألتا بيوتي ULTA BEAUTY (ULTA) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط تأثره في وقت سابق بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وبالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات السلبية منها.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 579.45$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 499.35$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط