إيدا إيجه تخذل جمهور “التفاح الحرام” وتستعد لمسلسل آخر…هذه تفاصيله

دبي - فريق التحرير: كشفت تقارير فنية تركية أن الممثلة التركية إيدا إيجه، التي كانت قد تلقت عرضاً للمشاركة في مسلسل “التفاح الحرام” والذي عاد إلى الواجهة مؤخرًا مع تداول أنباء عن إمكانية تقديم نسخة جديدة منه، قررت عدم الانضمام للعمل رغم دخولها في مفاوضات أولية.

وبحسب المعلومات المتداولة، اختارت إيدا إيجه بطولة مسلسل جديد بعنوان “لدينا زفاف” وهو من النوع الكوميدي، من إنتاج بولات ياغجي، في خطوة لافتة تفتح أمامها مرحلة فنية مختلفة.

ومن المقرر أن تشاركها البطولة النجمة التركية بينور كايا، إحدى أبرز الأسماء في الدراما التركية، ومن اخراج مصطفى كوتان، ما يزيد من حماس الجمهور وترقبهم لهذا التعاون المرتقب.