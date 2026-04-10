إبراهيم تاتليسس يقلق جمهوره بشأن صحته.. ورسالة مؤثرة من أبنائه

دبي - فريق التحرير: يترقّب الوسط الفني والجماهيري في تركيا الحالة الصحية للفنان التركي القدير إبراهيم تاتليسس (٧٤ عاماً)، الذي يواصل علاجه في أحد مستشفيات إسطنبول، إثر تعرّضه لوعكة صحية مفاجئة.

ومن المقرّر أن يخضع تاتليسس لعملية جراحية لاستئصال المرارة يوم غد السبت، فور السيطرة الكاملة على العدوى الشديدة التي أصابته مؤخراً.

وأفادت التقارير الطبية أن تاتليسس نُقل إلى المستشفى يوم الثلاثاء الماضي، بعد عودته من جولة حفلات خارجية، حيث عانى من عدوى حادّة استدعت وضعه تحت المراقبة في العناية المركّزة كإجراء احترازي.

وأكدت إدارة المستشفى، في بيان حديث، أن الفنان في كامل وعيه، وأن وظائف القلب والرئة لديه تعمل بشكل طبيعي، بانتظار استقرار مؤشرات الالتهاب لإجراء الجراحة المقرّرة.

على الصعيد الإنساني، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي برسالة مؤثرة نشرتها ابنته الصغرى إليف إيدا تاتليسس، حيث شاركت صورة تجمعها بوالدها، معلّقة: “أمنيتي هي ذاتها دائماً يا أبي.. أن نقضي سنوات عديدة أخرى معاً”.

وقد لاقت هذه الكلمات تعاطفاً كبيراً من المتابعين، الذين تمنّوا للفنان الشفاء العاجل.

وفي سياق متصل، شهد المستشفى توافد أفراد عائلته، من بينهم ابنته ديلان شيتاك. كما كشف ابنه أحمد تاتليسس عن حجم الضغوط النفسية التي تعرّضت لها العائلة، مشيراً إلى أنه تعرّض لأزمة صحية مفاجئة (نزيف أنفي وإغماء)، كادت — لولا ألطاف القدر — أن تتطوّر إلى نزيف في الدماغ، وذلك بسبب القلق الشديد فور سماعه خبر نقل والده إلى المستشفى عبر وسائل الإعلام.

ويخضع تاتليسس حالياً لبروتوكول علاجي مكثّف، لضمان جاهزيته البدنية قبل دخول غرفة العمليات يوم السبت، في ظل مراقبة طبية دقيقة لتفادي أي مضاعفات ناتجة عن العدوى السابقة.