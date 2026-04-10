خطوة مفاجئة من جيمري بايسال وحبيبها تثير الشكوك حول علاقتهما

دبي - فريق التحرير: أثار الثنائي التركي جيمري بايسال ومتسابق السيارات جيم بولوكباشي موجة واسعة من التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول أنباء تفيد بحدوث انفصال بينهما، وذلك عقب قيام جيمري بحذف الصور التي تجمعها بحبيبها من حسابها، بالتزامن مع إلغاء المتابعة المتبادلة بين الطرفين.

وتحوّلت هذه الخطوة إلى حديث الجمهور، خاصة أنها جاءت بعد أشهر قليلة من ارتباط اسمَيهما، حيث كانت جيمري بايسال قد تصدّرت الترند في نوفمبر ٢٠٢٥ بعد انتشار صور لها برفقة بولوكباشي خلال سهرة في إسطنبول، ما أثار حينها الجدل حول علاقة عاطفية جديدة تجمع بينهما، خصوصاً بعدما بدأ الثنائي بتبادل المتابعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، في إشارة واضحة إلى تطور العلاقة.

وتأتي هذه التطورات بعد سلسلة تقارير تناولت حياة جيمري الشخصية في الفترة الماضية، إذ سبق أن أنهت علاقتها بالممثل أيتاش شاشماز ثم بالمغني بلوك 3، بعدما حاول كل منهما إقناعها بالتخلي عن التمثيل بعد الزواج.

يُذكر أن جيمري بايسال تُطل حالياً على الجمهور في مسلسلها الجديد “ورود وذنوب” إلى جانب النجم مراد يلدريم، في عمل من إنتاج شركة NGM، وتأليف يلدا إير أوغلو، وإخراج الثنائي إيمره كاباك أوشاك وإيدا تيكسوز، ويُعرض المسلسل على شاشة Kanal D.