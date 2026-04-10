هل تقترب من الزفاف؟ تايلور سويفت تتألق بلمسة عروس في نيويورك

دبي - فريق التحرير: خطفت الفنانة تايلور سويفت الأنظار خلال ظهورها في شوارع نيويورك، بإطلالة أنيقة مستوحاة من أجواء العروس، وذلك بعد مشاركتها في حفل iHeartRadio Music Awards برفقة خطيبها ترافيس كيلسي.

واختارت سويفت تنورة بلون الشمبانيا بلمسة ساتان، نسّقتها مع قميص أسود بحمّالات رفيعة ومعطف باللون نفسه، وأكملت إطلالتها بصندل بكعب عالٍ وحقيبة من “ديور”، إلى جانب بعض المجوهرات الذهبية الناعمة.

ورغم بساطة اللوك، جاء مكياجها لافتاً كعادتها، مع أحمر شفاهها الأحمر الياقوتي الذي يُعدّ توقيعها الجمالي، وتسريحة شعر مرفوعة بأسلوب ناعم.

وتعكس هذه الإطلالة جانباً أكثر هدوءاً في أسلوب سويفت، بعد سلسلة من الإطلالات البراقة التي رافقت إطلاق ألبومها الأخير، مؤكدة قدرتها على التنويع بين الجرأة والبساطة بأناقة لافتة.

وكانت معلومات قد ترددت عن استعداد تايلور سويفت لدخول القفص الذهبي مع خطيبها ترافيس كيلسي خلال صيف ٢٠٢٦، رغم الغموض الذي يحيط بكافة تفاصيل الزفاف حتى الآن.