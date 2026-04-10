الإتحاد الأفريقي “كاف” يصدر قراره في شكوى الهلال ضد نهضة بركان ويصدم جمهور الأزرق

أصدر لجنة الإنضباط بالإتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”, قرارها عصر اليوم الجمعة, حول شكوى الهلال, السوداني, ضد فريق نهضة بركان المغربي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد رفضت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF الشكوى التي تقدم بها نادي الهلال، والتي تتعلق بمباراته أمام نهضة بركان، وذلك عبر خطاب رسمي تسلمه نادي الهلال, قبل قليل. ووفقاً ما أوردت الصفحة الرسمية, فقد أعلن نادي الهلال, عن استمراره في قضيته العادلة، وتصعيد الشكوى للجنة الاستئنافات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

