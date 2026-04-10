ضبط شبكة تزوير مُستندات مركبات في الخرطوم

تمكنت شُعبة مباحث المرور من ضبط شبكة إجرامية تعمل على تزوير مستندات المركبات، وبالرصد والمتابعة الدقيقة لأفراد الشُّعبة، أسفرت عن القبض على المتهم (ع. م. س. ب)، حيث دوّنت بلاغًا في مواجهته تحت المادة (123) من القانون الجنائي.

وفي ذات السياق، تمكّنت الشُّعبة أيضاً من ضبط مركبة جرار تحمل عدد (2) حفار مسروقتين، حيث تم توقيف المتهم (م. ح. أ) تم اتخاذ الإجراءات القانونية فى مواجهته تحت إشراف النيابة ومخاطبة المسجل العام للشركات لارتباط المستندات المضبوطة بعدد من الشركات محل البلاغ.

وعلى ذات الصعيد، تم الكشف عن نشاط إجرامي متعلق بسرقة هياكل الركشات، حيث يقوم الجناة بتغيير معالمها عبر تعديل أرقام الشاسيه وإصدار مستندات جديدة لها وبالمتابعة تم القبض على عدد من المتهمين في البلاغ، من بينهم قُصّر تم تسليمهم للجهات المختصة وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.

مدير دائرة مرور ولاية الخرطوم أكد في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة إستمرار جهود شعبة المباحث في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها، حفاظاً على الأمن والاستقرار وسلامة ممتلكات المواطنين.

السوداني