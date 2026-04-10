مورجان ستانلي (MS) يمدد من مكاسبه – توقعات اليوم – 10-04-2026

تقدم سهم جينيراك GENERAC HOLDLINGS INC (GNRC) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليعلن السهم بذلك تعافيه على المدى القريب، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 212.00$، ليستهدف بعدها مقاومته المحورية 236.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد