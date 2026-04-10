زي كاش كوين (ZECUSD) في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل فني – 10-04-2026

صعد سعر سهم مورجان ستانلي MORGAN STANLEY (MS) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بالخروج في وقت سابق من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولات السهم على المدى القصير، وهو ما أكسبه المزيد من الزخم الإيجابي الذي استطاع من خلاله التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من استقرارها بمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى الدعم 168.90$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 192.65$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد