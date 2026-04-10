تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 10-04-2026

تقدم سعر البتكوين (BTCUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً باستقراره أعلى مستوى المقاومة المحوري 71,500$، ما يكسبه زخماً إيجابياً متجدداً ساعده على صد محاولات هبوط السعر والتي كانت تهدف إلى تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة موجة فرعية صاعدة على المدى القصير، في إشارة واضحة لتمسك السعر بهذا المسار الإيجابي وعزمه على استهداف مقاومات جديدة.