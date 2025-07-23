الشيخ السبر يوضح حكم صلاة السنة البعدية للظهر قبل العصر

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أوضح الشيخ الدكتور سعد السبر، أستاذ الفقه المقارن، حكم أداء السنة البعدية لصلاة الظهر إذا لم تُصلَّ مباشرة بعد الفريضة، وأُجّلت إلى ما قبل صلاة العصر. جاء توضيحه ردًا على سؤال شائع بين المصلين بشأن جواز أداء السنن الراتبة بعد خروج وقتها مباشرة. وقدّم الشيخ السبر الرأي الفقهي المستند إلى أقوال أهل العلم، عبر موقع الخليج 365.

هل يجوز قضاء السنة البعدية للظهر قبل صلاة العصر؟

أكد الشيخ السبر أن السنة البعدية لصلاة الظهر تُعد من الرواتب المؤكدة، ويُستحب للمسلم المحافظة عليها. وإذا لم يتمكن من أدائها بعد الصلاة مباشرة بسبب عذر أو نسيان، فيجوز له قضاءها قبل دخول وقت العصر، أي ما دام وقت الظهر ممتدًا. أما إذا خرج الوقت تمامًا ودخل وقت العصر، فالأولى عدم قضائها لأنها سنة وقتية، ولكن من فعل ذلك على سبيل القضاء فلا حرج عليه، والأمر فيه سعة بحسب جمهور العلماء.

رأي المذاهب الفقهية في السنن الرواتب المؤجلة

بحسب المذاهب الأربعة، فإن السنن الرواتب المرتبطة بالفرائض يُفضل أن تؤدى في وقتها المحدد. لكن إذا فاتت لعذر، فبعض الفقهاء أجازوا القضاء، خاصة إذا كانت بعدية، مستشهدين بحديث النبي ﷺ حين قضى ركعتي الظهر البعدية بعد العصر. وبذلك، فإن من نسي أو شُغل عن ركعتي السنة البعدية للظهر، وأراد قضاءهما قبل صلاة العصر، فله ذلك ولا إثم عليه، والله أعلم.