الامارات | محمد بن راشد: التزامنا راسخ بتهيئة الظروف لحوار العقول والرؤى والأفكار

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: التزامنا راسخ بتهيئة الظروف لحوار العقول والرؤى والأفكار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق، اليوم، في فندق «الريتز كارلتون» بدبي، أعمال المنتدى الاستراتيجي العربي، تحت عنوان «حالة العالم العربي سياسياً واقتصادياً 2024»، بمشاركة نخبة من المسؤولين من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى خبراء استراتيجيين، وقادة الفكر في السياسة والاقتصاد.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن مستقبل الأمم والشعوب تحدده القدرة على التعامل مع المستجدات، واستشراف الأحداث المقبلة، والقراءة الموضوعية للمتغيرات العالمية في السياسة والاقتصاد.

وقال سموه، أمس: «يجتمع في دولة الإمارات غداً في الدورة الجديدة من المنتدى الاستراتيجي العربي، مسؤولون وخبراء استراتيجيون وقادة فكر في السياسة والاقتصاد من مختلف أنحاء العالم.. التزامنا راسخ بتهيئة الظروف لحوار العقول والرؤى والأفكار، وتبادل الخبرات لما فيه خير شعوبنا ومستقبل أجيالنا القادمة».

وأضاف سموه: «المنتدى الاستراتيجي العربي 2024 فرصة لتأمل حالة العالم العربي والعالم سياسياً واقتصادياً، والاقتراب أكثر من وضع تصورات محكمة للتعامل مع التحديات المحتملة في السنوات المقبلة.. التعاطي الموضوعي مع المستجدات ضرورة تفرضها متغيرات السياسة والاقتصاد وحقائق الحياة.. نرحب بالمشاركين في المنتدى، رجال دولة ومحللي الحاضر وقرّاء المستقبل».

وتركز الدورة الجديدة على حالة العالم العربي سياسياً واقتصادياً، حيث يشخص المتحدثون المتغيرات السياسية والاقتصادية، وموقع العالم العربي في التغيرات المتسارعة إقليمياً ودولياً. كما يستشرف المشاركون في أعمال المنتدى الاستراتيجي العربي 2024 ملامح المرحلة المقبلة وانعكاساتها على خريطة المصالح والتوازنات العالمية.

تحليل التهديدات العالمية

وفي مستهلّ فعاليات المنتدى، يلقي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس المنتدى الاستراتيجي العربي، محمد بن عبدالله القرقاوي، كلمة افتتاحية، ثم يتحدث العميد المؤسس لكلية باريس للشؤون الدولية، الدكتور غسان سلامة، في جلسة بعنوان «حالة العالم العربي سياسياً في 2024»، تحاوره فيها الإعلامية في قناة «العربية» منتهى الرمحي، ويتطرق خلالها إلى محاور عدة أبرزها: «الاضطرابات الجيوسياسية والانقسامات الدولية، وهل يشهد العالم فترة حاسمة لصياغة المشهد الدولي لعام 2024؟»، و«تحليل التهديدات العالمية وأثرها في حركات الهجرة وتدفق اللاجئين»، و«أهمية التعاون الدولي وأثر الاتفاقيات الدولية في خفض التصعيدات الدولية»، و«هل نشهد بداية دورة حضارية جديدة؟».

توقعات النمو الاقتصادي

ويتطرق مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، في جلسة «حالة العالم العربي اقتصادياً 2024»، إلى «تحليل لحالة الاقتصاد العربي، وتوقعات النمو الاقتصادي»، و«الابتكار لاقتصاد ما بعد النفط والاقتصاد التقليدي»، و«التأثير الجيوسياسي في النمو الاقتصادي»، و«أهم التطورات في قطاع المالية بالدول العربية وأبعاده»، و«التوصيات وأولويات الإصلاح ومجالات التطوير»، وتحاوره في الجلسة صبا عودة، الإعلامية في قناة «الشرق مع بلومبيرغ».

ماذا يريد العالم العربي من العالم

ويقدم الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الإدارة لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، والمستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ووزير الخارجية المصري السابق، نبيل فهمي، في جلسة «ماذا يريد العالم العربي من العالم؟»، ويديرها الإعلامي والكاتب الصحافي عماد الدين أديب، قراءة واستشرافاً للمشهد السياسي في الوطن العربي للمرحلة المقبلة، و«الوجه السياسي للممرات الاقتصادية»، و«الخليج ومسارات النفوذ السياسي في عالم متعدد الأقطاب».

ماذا يريد العالم من العالم العربي

ويقدم أستاذ العلوم السياسية ومؤلف كتاب «نهاية التاريخ»، البروفيسور فرانسيس فوكوياما، والمؤسس والشريك لـ«فيوتشر ماب»، الدكتور باراغ خانا، في جلسة بعنوان «ماذا يريد العالم من العالم العربي؟»، ويديرها شون كليري من مؤسسة «فيوتشر وورلد»، رؤية معمقة حول «المتغيرات العالمية وتأثيرها في الشرق الأوسط»، و«الشراكات الجديدة عالمياً»، و«السلام، الأمن العالمي، توازن القوى، أسعار النفط».

وفي جلسة «كيف يبدو العالم العربي من موسكو؟»، يستضيف المنتدى رئيس معهد الدراسات الشرقية، التابع لأكاديمية العلوم الروسية، البروفيسور فيتالي ناؤمكين، ويديرها الإعلامي في قناة روسيا اليوم، الدكتور خالد الرشد.

تداعيات ونتائج غزو العراق

ويتحدث كل من رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبدالعزيز بن صقر، وأستاذ العلاقات الدولية في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، الدكتور فواز جرجس، في جلسة بعنوان «عشرون عاماً على غزو العراق.. التداعيات والنتائج»، ويديرها عمار تقي، الإعلامي في صحيفة «القبس» الكويتية.

وتركز الجلسة على محاور: «ما التداعيات ونقاط التحول في العراق والمنطقة؟»، و«التأثير الإقليمي والجيوسياسي والتكلفة الاقتصادية»، و«التأثير الدولي والعلاقات الخارجية»، و«استكشاف الآفاق المستقبلية وأبرز الدروس المستفادة».

صورة العرب في الإعلام العالمي

ويتحدث باسم يوسف، في جلسة بعنوان «تاريخ موجز عن صورة العرب في الإعلام العالمي»، وتبرز في الجلسة عناوين عدة، أبرزها: «العرب في وسائل الإعلام الدولية: تفكيك التصورات الخطأ».

ويشهد المنتدى إطلاق تقرير بعنوان: «تكلفة عدم تحقيق السلام»، وذلك بالتعاون مع مجموعة يورآسيا، حيث يستعرض ديفيد غوردون، من مجموعة يورآسيا، فيما يناقش التقرير رئيس المجلس الاستشاري للمركز المصري للدراسات الاستراتيجية، الدكتور عبدالمنعم سعيد ملامح من التقرير، ويدير الجلسة الإعلامية لبنى بوظة، من قناة سكاي نيوز عربية. يذكر أن المنتدى الاستراتيجي العربي انطلق في العام 2001 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كمنصة لاستشراف المستقبل والتعرف إلى حالة العالم والتوجهات المستقبلية سياسياً واقتصادياً في العالم والعالم العربي.

ويقدم المنتدى صورة استشرافية واضحة أمام متخذي القرار حول مستقبل العديد من القضايا، وهو ما يسهم في تمكين القادة من وضع خطط استراتيجية لمواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية.

محمد بن راشد:

• مستقبل الأمم والشعوب تحدّده القدرة على التعامل مع المستجدات، واستشراف الأحداث المقبلة، والقراءة الموضوعية للمتغيرات العالمية في السياسة والاقتصاد.

• يجتمع في دولة الإمارات في الدورة الجديدة من المنتدى الاستراتيجي العربي مسؤولون وخبراء استراتيجيون، وقادة فكر في السياسة والاقتصاد، من مختلف أنحاء العالم.

• المنتدى فرصة لتأمل حالة العالم العربي والعالم، سياسياً واقتصادياً، والاقتراب أكثر من وضع تصورات محكمة للتعامل مع التحديات المحتملة في السنوات المقبلة.

• التعاطي الموضوعي مع المستجدات ضرورة تفرضها متغيرات السياسة والاقتصاد وحقائق الحياة.

• فرانسيس فوكوياما وباراغ خانا يجيبان عن تساؤل: ماذا يريد العالم من العالم العربي؟

• باسم يوسف يشارك في «تاريخ موجز عن صورة العرب في الإعلام العالمي».

• إطلاق تقرير بعنوان: «تكلفة عدم تحقيق السلام»، بالتعاون مع مجموعة يورآسيا.