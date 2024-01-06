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إعلان مواعيد صرف المعاشات التقاعدية لعام 2024

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ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، مواعيد صرف المعاشات التقاعدية لعام 2024. وقالت إن المعاشات ستصرف يوم 27 من كل شهر، ويستثنى من ذلك أشهر يناير وأبريل ويوليو، حيث ستصرف المعاشات يوم 26، فيما ستصرف معاشات شهر أكتوبر يوم 25 من الشهر.
وأوضحت الهيئة أن الإعلان المبكر عن مواعيد صرف المعاشات التقاعدية، يأتي بهدف دعم الفئات المستفيدة منه في التخطيط الاستباقي المالي للعام الجديد 2024، أو التخطيط لغيرها من الأمور التي تعينهم على تدبر شؤون حياتهم بشكل مخطط ومدروس، مشيرة إلى أن أي تحديث على هذه المواعيد خلال العام سيتم الإعلان عنه من خلال وسائل الإعلام، أو مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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