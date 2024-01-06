الامارات | شرطة دبي تحجز مركبة ودراجة نارية بسبب الاستعراض في مناطق تخييم العائلات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حجزت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي مركبة ودراجة نارية ترفيهية، أقدم سائقاهما على استخدامهما بشكل غير قانوني من خلال القيام بأعمال استعراض في مناطق تخييم العائلات بمنطقة الروية، مُعرضين حياتهما الشخصية والآخرين للخطر.

وأوضح مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، اللواء سيف مهير المزروعي، أن الدوريات المرورية تمكنت من ضبط سائقين متهورين أحدهما يقود مركبة ذات دفع رباعي، والآخر دراجة نارية ترفيهية، كانا يقومان بأعمال الاستعراض والفوضى والقيادة بطيش وتهور بالقرب من أماكن تخييم العائلات في منطقة الروية، ما تسبب في تطاير الرمال عليهم وتعكير صفوهم ولحظات استمتاعهم بالأجواء الشتوية. وأشار اللواء المزروعي إلى أن الدوريات المرورية تعاملت مع الموقف بحزم حيث تم حجز المركبة والدراجة فوراً، وتحويل السائقين إلى مركز الشرطة المُختص لاستكمال الإجراءات القانونية وفتح بلاغات بحقهما.

وأكد اللواء سيف المزروعي، رفض أي سلوك مُشين للآداب العامة وانتهاك لحقوق الغير، لافتاً إلى أنه تم تطبيق أحكام المرسوم (30) بشأن حجز المركبات الذي يهدف إلى الحفاظ على الأرواح والممتلكات والتصدي للسائقين المُتهورين الذين يعرّضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر، إذ ستصل قيمة فك حجز المركبة والدراجة إلى 50 ألف درهم لكل منهما.

وأشار اللواء سيف المزروعي إلى أن هناك إجراءات رادعة ضد قيادة المركبات أو الدراجات الترفيهية بطيش وتهور في الأماكن البرية، مؤكداً أن قيادة المركبات والدراجات الرباعية وغيرها في المناطق البرية تخضع للعديد من المعايير التي تضمن سلامة الجميع، مُحذراً من القيام بأعمال الفوضى والقيادة بطيش وتهور والتسبب في إزعاج الآخرين.