الامارات | محمد بن زايد يحضر حفل إعلان الإمارات انضمامها لمشروع بناء محطة الفضاء القمرية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بصحبة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، حفل إعلان دولة الإمارات انضمامها إلى مشروع بناء محطة الفضاء القمرية.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "حضرت اليوم بصحبة أخي محمد بن راشد حفل إعلان دولة الإمارات انضمامها إلى مشروع بناء محطة الفضاء القمرية. مشاركة الدولة في هذا المشروع إلى جانب دول كبرى ومتقدمة، تجسد حرصها على تعزيز الشراكة مع العالم لخدمة العلم والبشرية وضمان تحقيق التقدم والازدهار للجميع".