الامارات | الإمارات تعلن انضمامها إلى مشروع تطوير وإنشاء محطة الفضاء القمرية

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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن انضمامها إلى مشروع تطوير وإنشاء محطة الفضاء القمرية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دولة الإمارات، اليوم، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن انضمامها إلى مشروع تطوير وإنشاء محطة الفضاء القمرية بجانب الولايات المتحدة واليابان وكندا والاتحاد الأوروبي، وتُعلن إرسال أول رائد فضاء إماراتي وعربي إلى القمر ضمن المشروع.
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