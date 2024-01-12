محمد بن راشد والشيوخ يحضرون أفراح المعلا والنعيمي

ابوظبي - سيف اليزيد - حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بمناسبة زفاف نجله الشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا، على كريمة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان.

حضر الحفل، الذي أقيم في الديوان الأميري بأم القيوين، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

وبارك صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للعروسين الزفاف، متمنياً لهما حياةً مكللةً بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

كما حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حفل الاستقبال الذي أقامه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بمناسبة زفاف نجله الشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا، على كريمة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان.