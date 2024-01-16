الامارات | "الأرصاد": انخفاض جديد في "الحرارة".. وسقوط أمطار خلال الأسبوع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، يصبح رطب ليلاً حتى صباح الخميس على بعض المناطق الداخلية، مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة خاصة شمالاً، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 30 كم/س، تصل إلى 45 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يظل طقس الخميس المقبل صحواً إلى غائماً جزئياً وغائم أحياناً خاصة على الجزر وبعض المناطق الغربية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ليلاً حتى صباح الجمعة، لافتاً إلى حدوث انخفاض جديد في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة خاصة على البحر، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن طقس الجمعة المقبل سيصبح غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية الشمالية والجزر، مع احتمال سقوط أمطار نهاراً، كما يكون رطب ليلاً حتى صباح السبت المقبل على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، فيما تظل الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة خاصة على البحر، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وأفد المركز بأن طقس السبت المقبل سيعود صحواً إلى غائماً جزئي أحياناً، وتتكون بعض السحب شرقاً مع احتمال سقوط أمطار بعد الظهر، ويصبح رطب ليلاً حتى صباح الأحد على بعض المناطق الداخلية مع احتمال شكل الضباب والضباب الخفيف، منوهاً إلى أن الرياح تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 35 كم/ س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.