الامارات | «إقامة دبي» تطور مهارات موظفيها بالشراكة مع جامعة كامبردج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تخرج 18 من موظفي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - دبي (إقامة دبي)، في دورة المهارات الوظيفية باللغة الإنجليزية، التي تم تنظيمها بالتعاون بين «إقامة دبي»، ممثلة في مركز التعلم المستمر وتطوير المواهب، وجامعة كامبردج، بحضور مدير عام الإدارة، الفريق محمد أحمد المري. واستغرقت الدورة 45 يوماً، بمعدل ست ساعات دراسية للفرد، وبإجمالي 1648 تمريناً منجزاً، واحتوت على عدد من المواد التدريبية المتعلقة بتنمية قدرات الموظفين، وتحسين مهاراتهم الفكرية، ومقدرتهم على فهم وحل مشكلات العمل بطريقة ابتكارية، ومهارات العمل ضمن فريق، والتواصل وفهم الآخر والاستماع له بشكل واضح، وكيفية التعامل مع المتعاملين بمختلف ثقافاتهم، إلى جانب مهارات التفكير النقدي وتحليل المعلومات، واتخاذ القرار الصحيح، وغيرها من المهارات الوظيفية. وأكد الفريق المري حرص «إقامة دبي» على توفير أوسع الفرص أمام موظفيها، وتنمية قدراتهم وتمكينهم من متابعة دراساتهم وتقدمهم العلمي.