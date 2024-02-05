الامارات | «إنتربرايز إستونيا»: الإمارات توفر بيئة حاضنة للابتكار والإبداع في مختلف المجالات الحيوية والمستقبلية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت إيجي ديفون، رئيسة المكتب التمثيلي لمؤسسة «إنتربرايز إستونيا» في دول مجلس التعاون الخليجي إن الابتكار والتكنولوجيا الحديثة يلعب دوراً محورياً في تعزيز نظم الرعاية الصحية والارتقاء بجودة مخرجاتها، وتطوير أداء القطاع الصحي واستدامته بشكل عام. وقد لمس العالم أهمية الرقمنة في هذا القطاع بشكل خاص أثناء جائحة كوفيد-19، حيث لعبت الرقمنة دوراً مهماً في مرونة التعامل مع الجائحة. وهنا، تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات تصدرت دول العالم في التعامل مع الجائحة وفقا لنتائج "مؤشر المرونة في التعامل مع كوفيد 19" الصادر عن وكالة "بلومبيرغ" العالمية 2021. وهذا بالتأكيد يعود إلى تميُّز الإمارات في توفير بيئة حاضنة للابتكار والإبداع في مختلف المجالات الحيوية والمستقبلية، ومنها المجال الصحي والطبي، وذلك انطلاقاً من استراتيجيتها القائمة على تبنّي المعرفة والتنمية المستدامة والتكنولوجيا.

وأضافت إيجي ديفون: "نجحت الإمارات في وضع وتطوير سياسات رقمية مبتكرة، ونماذج رعاية صحية فعالة؛ بما فيها منصات بيانات وخدمات طبية رقمية متميّزة، ومختبرات تشخيصية مبتكرة. ومن شأن الاستثمار في التقنيات الحديثة تعزيز الفتوحات في أساليب العلاج المتقدّمة، وتحسين تجربة العاملين في الرعاية الصحية، وتسهيل حصول الكثير من الأشخاص على خدماتها؛ فخدمات الرعاية الصحية عن بُعد مثلاً، تُعَدُّ أحد السُبُل لجعل الرعاية الصحية أكثر كفاءة وقُرباً من المريض. كما يمكن لأدوات مثل أنظمة المعلومات الصحية، وبرامج تخطيط موارد المؤسسات، وأدوات الدعم السريري أن تساعد المستشفيات والمرافق الأخرى على تبسيط العمليات وتقليل التكاليف التشغيلية".

وتابعت رئيسة المكتب التمثيلي لمؤسسة «إنتربرايز إستونيا» في دول مجلس التعاون الخليجي: "نحن، في إستونيا، لدينا توجُّهات استراتيجية راسخة نحو الابتكار والعلوم المتقدمة والتنمية المستدامة. ونؤمن بأن الرقمنة هي عماد مستقبل القطاع الصحي من خلال التحول في بيئة الأنظمة الصحية عبر التكنولوجيا والابتكار. وقد قطعنا شوطاً مهماً في ترسيخ مفاهيم الطب الرقمي، وتطوير أنظمة وحلول تقنية رائدة في مجالات الرعاية الصحية؛ مثل: العلاج الجيني والصيدليات الرقمية والأنظمة المخبرية الآمنة، وغيرها. وعبر مشاركتنا في مؤتمر الصحة العربي 2024، نسعى إلى تعريف المعنيين في منظومة الرعاية الصحية في المنطقة، وخاصة في دولة الإمارات، إلى أحدث ما طوّرناه من التطبيقات العلاجية الرياديّة على مستوى العالم، فضلاً عن تبادل المعارف والخبرات وفتح آفاق الشراكة والعمل المشترك مع القطاعين الحكومي والخاص من أجل تسريع وتيرة الابتكار في الرعاية الصحية المستدامة في الإمارات والمنطقة".

وضمت قائمة الشركات الإستونية المشاركة في معرض الصحة العربي 2024:

- تقنيات سيلين: تركز شركة Cellin Technologies على الآليات الجزيئية لتكاثر الخلايا الجذعية وتمايزها.

-Migrevention: هي شركة ناشئة في مجال الصحة الرقمية أسسها خبراء سريريون في إستونيا، تركز على رقمنة إدارة الصداع النصفي وتعزيز إمكانية الوصول إلى العلاج.

-InterVacTechnology: هي الشركة المصنعة ذات التقنية العالية لنظام جمع الدم بالتفريغ Lind-Vac® في دول البلطيق.

- هيلمز: تعتبر شركة Helmes شريكًا في مجال الابتكار الرقمي وتتمتع بخبرة تزيد عن 30 عامًا.

-Lifeyear: هي شركة رعاية صحية رقمية من الجيل التالي مهمتها توسيع نطاق صحة الإنسان من خلال خلق عالم خالٍ من أمراض القلب.

- مينكين: تقف Menken Trials في طليعة ثورة الأبحاث السريرية، كونها الأولى في السوق التي تقوم بأتمتة مهام الموظفين الأساسية.

- نورفيتا: وهي شركة متخصصة في البخاخات والمواد الهلامية الدهنية مما يجعل الجرعات والابتلاع أكثر دقة ومتوفرًا بيولوجيًا.

- نورتال: تعد Nortal شريكًا استراتيجيًا للحكومات ومؤسسات الرعاية الصحية والشركات الرائدة وشركات Fortune 500.