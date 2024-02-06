الامارات | استشارة قانونية.. كيف يمكن إثبات السلف الودية للأصدقاء والمعارف؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصلت رسالة من قارئ يقول فيها: أقرضت شخصا مبلغا من المال وماطل في سداده لمدة طويلة، وفي مثل هذه الحالات، خجلت أنه أطلب منه، كتابة ورقة أو شيك مقابل مبلغ السلفة، بحكم علاقة الصداقة التي تربطني به، لكن عندما طالبته بالدين، تهرب ورفض السداد .. هل هناك وسيلة لاثبات حقي واسترداده ؟

الإجابة :

قال المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف :

إذا كانت هناك مراسلات عبر الواتس أو أي وسيلة كتابية أخرى أو شاهدين تثبت الديّن وقيمته يمكنك بموجبها إثبات حقك والمطالبة به أما حال عدم وجود أي سند أو دليل أو شهود فليس أمامك سوى رفع دعوى وطلب توجيه اليمين الحاسمة وهو وذمته.



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