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«الطوارئ والأزمات» تعزز الجاهزية الوطنية لمواجهة المنخفض الجوي

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة  الطوارئ والأزمات والكوارث وفريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية عن تعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة المنخفض الجوي المتوقع، مع التأكيد على أهمية الالتزام بإرشادات السلامة وتجنب تداول الشائعات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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