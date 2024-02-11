الامارات | "الموارد البشرية" تدعو إلى تفعيل "مرونة العمل" غداً في شركات الخاص

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شكرا لقرائتكم خبر عن "الموارد البشرية" تدعو إلى تفعيل "مرونة العمل" غداً في شركات الخاص والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص في مختلف إمارات الدولة إلى اتباع المرونة في عمل موظفيها غداً الإثنين في ضوء الأحوال الجوية المتوقعة. وأكدت الوزارة على أهمية أخذ الحيطة والحذر في مواقع الأعمال الخارجية التي يصعب إيقاف العمل فيها والحرص على صحة وسلامة العمال أثناء انتقالهم من وإلى هذه المواقع والتأكد من توافر اشتراطات الصحة والسلامة المهنية فيها.
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