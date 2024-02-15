الامارات | أنور قرقاش: في أروقة القمة العالمية تجسد عمليا نهج الصداقة والتواصل وحسن الجوار الذي يقوده رئيس الدولة

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شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش: في أروقة القمة العالمية تجسد عمليا نهج الصداقة والتواصل وحسن الجوار الذي يقوده رئيس الدولة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، "في أروقة القمة العالمية للحكومات تجسد عمليا نهج الصداقة والتواصل وحسن الجوار الذي يقوده رئيس الدولة، حضور دولي واسع مدفوع بمصداقية الإمارات، علاقات استراتيجية مع الهند ومزدهرة مع تركيا وشبكة مصالح مشتركة مع الشرق والغرب. بحكمة زايد ومحمد بن زايد نحو مزيد من التقدم والنماء".
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