الامارات | مدير مؤسسة القمة للحكومات: القمة أصبحت منصة إلهام عالمية للحكومات الراغبة في التطوير والتغير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات محمد الشرهان أن القمة أصبحت منصة ملهمة لحكومات العالم، لبناء وتطوير سياساتها وبرامجها، مؤكداً أن فريق القمة سيبدأ في الإعداد للدورة المقبلة من القمة اليوم.

وأوضح الشرهان لـ" الإمارات اليوم" إن العمل على القمة العالمية للحكومات مستمر لا ينتهي عند لحظة معينة، خلال عام كامل، حيث يتم دعوة رؤساء الدول والحكومات، وأبرز المتحدثين في مختلف التخصصات، والمشاركة ضمن هذه المنصة العالمية، لمناقشة المواضع المهمة للحكومات على مختلف القطاعات التي تمس العمل الحكومي، مشيراً إلى أن شعار القمة هو استشراف حكومات المستقبل، باعتباره عمل مستمر ومتجدد في ظل المتغيرات والتوجهات الحكومية العالمية المختلفة، التي تحتم على الحكومات أن تجدد من نفسها.

وذكر أن اختيار عناوين الجلسات سنوياُ يتم بالنظر إلى أبرز المستجدات العالمية والمتغيرات التي يمر بها العالم، يتم دعوة عدد من قادة الفكر والمختصين للمشاركة في طرح هذه الرؤى والتوقعات ضمن منصة القمة، ويقام على هامش القمة الكثير من الاجتماعات واللقاءات بين ممثلي الدول لتوقيع اتفاقيات وغيرها من سبل التعاون.

وأكد الشرهان أن القمة دائما تحاول أن تناقش كل القضايا التي تمس كل ما يخص العمل الحكومي بشكل أساسي، ويتم رصد نتائج إيجابية لدورات القمة السابقة خصوصا عند مناقشة وطرح قضايا الذكاء الاصطناعي في دورة العام 2017، ليتم على إثرها تعيين أول وزير للذكاء الاصطناعي في العالم في دولة الإمارات بناء على نقاشات القمة، كما نشاهد اليوم أن قضايا الذكاء الاصطناعي أصبح مهماً للحكومات سواء من ناحية التشريعات والسياسيات أو من ناحية تبني التطبيقات وبناء حكومات مسؤولة في هذا المجالمن الموضوعات التي ناقشتها القمة أيضاَ في سنة 2018 سيناريوا لجائحة قد تنتشر في أي وقت، من قبل مدير منظمة الصحة العالمية

وتابع:" أهم برامج القمة هي الجلسات الرئيسة التي يتم الإعداد لها من خلال قيام فريق العمل باستشراف أبرز القطاعات التي تهم العمل الحكومي، سواء كانت في قطاعات الصحة أو التعليم أو الاقتصاد وغيرها من القطاعات المهمة، ومن ثم يتم اختيار ودعوة أبرز الخبراء والمختصين وصنّاع القرار في القطاعات المحددة للمشاركة فيها"

وأضاف الشرهان: "يتناول برنامج القمة أيضاً عدداً من المنتديات التخصصية، تقام على هامشها، يتم من خلالها مناقشة أبرز الحلول والتحديات التي تواجه القطاعات المختلفة، كذلك تقام اجتماعات وزارية على هامش القمة، يتم عقدها بوجود القطاع الخاص، بهدف خلق حلقة وصل تربط بين المسؤول الحكومي والمسؤول في القطاع الخاص، والوصول إلى اتخاذ قرارات محورية ومفصلية، تؤثر بشكل إيجابي في العمل الحكومي".



