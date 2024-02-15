الامارات | شرطة الشارقة تضبط 11 مركبة استعرض سائقوها أثناء الأمطار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبطت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة بشرطة الشارقة 11 مركبة قام سائقوها باستعراضات متهورة أثناء سقوط الأمطار، معرضين بذلك حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر، كما تم توقيع المخالفات على 84 مركبة متجمهرة في نفس الموقع؛ الأمر يشكل خطراً على حياتهم، ويعزز من السلوكيات السلبية.

وتدعو شرطة الشارقة قائدي المركبات إلى الالتزام بالقوانين وأنظمة السير والمرور، وعدم التهور على الطرق؛ تفادياً لوقوع الحوادث، وحفاظاً على الأرواح والممتلكات، مقدرةً بذلك جهود أفراد المجتمع المتعاونين معها في الإبلاغ عن الممارسات الخاطئة التي قد يمارسها بعض الناس.