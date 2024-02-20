«شرطة أبوظبي»: 90% من خدمات ترخيص السائقين والآليات تنجز للمتعاملين عبر القنوات الرقمية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

عززت مديرية ترخيص السائقين والآليات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي جهودها في إسعاد المجتمع من خلال قنوات تقديم خدماتها للمتعاملين؛ بهدف تمكينهم من إنجاز معاملاتهم المختلفة بطرق بسيطة وذكية، مما أسهم في زيادة مؤشرات رضا الجمهور عن تلك الخدمات التي تشهد تطويراً مستمراً يواكب مثيلاتها في الدول المتقدمة، باعتماد أفضل المبادرات والاستراتيجيات.

وأكد العميد محمد البريك العامري، مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية، اهتمام شرطة أبوظبي بتوفير أفضل الخدمات واستخدام أفضل التقنيات وفق أفضل المعايير العالمية، ومن خلال كوادر متخصصة تقدم الخدمات للجمهور بمستوى متميز وجودة عالية في إنجاز المعاملات.

وأوضح أن 90% من خدمات المديرية تنجز للمتعاملين عبر القنوات الرقمية، بما يلبي الاحتياجات المتسارعة للمتعاملين، والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا لتسهيل العمليات، وتبسيط الإجراءات، عبر توفير أرقى الخدمات بطريقة ذكية للمتعاملين، مشيراً إلى أن تسجيل المركبات خلال العام الماضي شهد ارتفاعاً بنسبة 15%، بينما شهد إصدار رخص القيادة خلال عام 2023 زيادة بنسبة 10% في عدد الرخص الصادرة.

ولفت إلى حرص المديرية على تنفيذ توجيهات القيادة الشرطية في مساعيها الدؤوبة لتحقيق السعادة والرفاهية للمتعاملين، ضمن مجتمع إيجابي وسعيد دائماً، حيث يستمر العمل وفق منهجية منظمة ودقيقة لتحقيق السعادة للأفراد والمجتمع، من خلال الارتقاء بمستوى الرضا عن الخدمات الشرطية، حيث تعمل على جعل تجربة المتعامل متميزة وتفوق توقعاته من خلال إنجاز المعاملات بسرعة ودقة ومواصلة التميز والإبداع باستخدام أحدث الأدوات والاستغلال الأمثل لقدرات الكوادر البشرية في تقديم الخدمات، وتعزيز رضا المجتمع بمنظومة العمل الشرطي.

وتسهم المديرية بجهودها في تلبية احتياجات المتعاملين عبر المشاركة بتطوير الخدمات الذكية ومواكبة التقنيات الحديثة وتبسيط الإجراءات، تماشياً مع التوجهات الحكومية في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة واستراتيجية حكومة أبوظبي الرشيدة في مراعاة متطلبات المجتمع، بتوفير خدمات مبتكرة والوصول إلى جميع الفئات في أقرب مقر إليهم.

مركز متنقل لفحص المركبات بالتعاون مع «أدنوك للتوزيع»

افتتحت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع»، مؤخراً، مركز «أدنوك» المتنقل لفحص المركبات، والذي يأتي تحقيقاً لأهداف حكومة أبوظبي، وتنفيذاً لاستراتيجيات شرطة أبوظبي التي تعكس الرؤية المستقبلية للإمارة، وسعيها المستمر لتوفير خدمات حكومية ملهمة واستباقية.

ويأتي افتتاح المركز ضمن الاهتمام بتبني الحلول المبتكرة، تماشياً مع رؤية القيادة في تطوير القدرات المقدمة لرفع مؤشرات السعادة، وفق أفضل المعايير المهنية، وضمان تعزيز أبوظبي وجهة تنعم بالأمن والسلامة، من خلال توفير خدمات وحلول عالية الجودة.

ويتم تقديمها في مجموعة واسعة من المواقع في إمارة أبوظبي، وبرسوم خدمة تبلغ 400 درهم للشركات، و200 درهم للأفراد، ويتم طلب الخدمة عبر التواصل على الهاتف 800300 التابع لمركز خدمة عملاء «أدنوك للتوزيع». وتتم الاستجابة خلال ساعات للطلبات المقدمة، بما في ذلك تحديد الموقع سواء في المناطق السكنية ومواقف المركبات، بما يمكن المتعاملين من توفير الكثير من الوقت والجهد في إجراء الفحص الفني المعتمد لمركباتهم، وذلك وفقاً لأعلى المعايير الفنية التي تعزز توفير خدمات متقدمة للمتعاملين بمواقعهم وسرعة إنجاز معاملاتهم وإسعادهم.

وتحرص شرطة أبوظبي و«أدنوك للتوزيع» على توظيف التقنيات المتطورة، بما يعزز تقديم أفضل الخدمات لمختلف شرائح المجتمع، وإشراكهم في صناعة التجربة الخدمية الحكومية، وتوفير خدمات حكومية بأقل جهد، وفي متناول الجميع.

مزايا «توصيل لوحات المركبات» عبر تطبيق شرطة أبوظبي الذكي و«تم»

دعت شرطة أبوظبي ملاك المركبات للاستفادة من مزايا خدمة توصيل وتركيب لوحات المركبات الخفيفة والثقيلة والدراجات على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة عبر شركة التوصيل المختصة دون الحاجة للرجوع لمراكز خدمة وإسعاد المتعاملين.

ويتم التقدم بطلب الخدمة من خلال قنوات الخدمة الإلكترونية عبر تطبيق شرطة أبوظبي الذكي والقنوات الرقمية «تم»، ثم اختيار الخدمة ودفع الرسوم، بعدها يتم التواصل مع المتعامل لتحديد موعد ومكان توصيل اللوحات في الوقت المناسب مع تحديث البيانات على النظام المروري.

وتأتي هذه الخدمة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الشرطية في مساعيها الدؤوبة لتحقيق السعادة والرفاهية للمتعاملين ضمن مجتمع إيجابي وسعيد دائماً، وفي إطاراستراتيجية شرطة أبوظبي الرامية إلى توفير خدمات مبتكرة واستباقية ترفع من جودة الحياة.

وتحرص مديرية ترخيص السائقين والآليات بشكل مستمر بالإسهام بدورها في تلبية احتياجات المتعاملين عبر المشاركة بتطوير الخدمات الذكية ومواكبة التقنيات الحديثة وتبسيط الإجراءات، تماشياً مع التوجهات الحكومية في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة واستراتيجية حكومة أبوظبي الرشيدة في مراعاة متطلبات المجتمع، بتوفير خدمات مبتكرة والوصول إلى جميع الفئات في أقرب مقر إليهم.

اختبار القيادة الذكي من أبرز الابتكارات لضمان استدامة السلامة المرورية

يعد اختبار القيادة الذكي من أبرز ابتكارات شرطة أبوظبي ضمن جهودها في توظيف أحدث التقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي لضمان استدامة السلامة المروية على طرق إمارة أبوظبي، من خلال مركبات ذكية تحتوي على أنظمة متطورة لمراقبة وتوجيه وتقييم أداء السائق المستجد أثناء الاختبار في تقرير آلي يسجل النتيجة في الملف المروري مباشرة.

وتحتوي مركبة الاختبار الذكية على أجهزة مراقبة واستشعار لقراءة سلوك المتقدم وتقييم أدائه، إضافة إلى 8 كاميرات مراقبة داخلية وخارجية لمراقبة محيط السيارة، ونظام تحديد هوية الطالب، من خلال بصمة الإصبع وجهاز لوحي يسجل أخطاء الطالب خلال اختبار القيادة.

ويتميز اختبار القيادة الذكي كذلك بتقنية الاختيار الآلي لمسار الاختبار مع أوامر صوتية توجيهية لمسار الاختبار باللغة المفضلة للمتقدم للاختبار، ومن الجهة الأخرى يتابع مركز المراقبة والتحكم دورة الاختبار، ويسجل تفاصيل أي خطأ يرتكبه السائق مدعوماً بتسجيل مقطع فيديو.

ويطبق المشروع في مراكز الفحص الرئيسية الثلاثة في أبوظبي، والعين، ومنطقة الظفرة، بحيث يحتوي كل مركز على غرف مراقبة للمشرفين على الاختبار وأنظمة إلكترونية وشاشات عرض للمراقبة، ومؤشرات الأداء.

توفير خدمة «لوحة الأرقام الإضافية» على قاعدة حامل الدراجات الهوائية

دعت شرطة أبوظبي السائقين للاستفادة من مبادرة وضع لوحةِ أرقامٍ إضافية على قاعدة حامل الدراجات الهوائية في الجزء الخلفي من المركبات الحاملة للدراجات الهوائية؛ وذلك بهدف تفادي حجب لوحة المركبة، مما يعد مخالفة مرورية، يترتب عليها فرض غرامة، وذلك ضمن جهودها في تعزيز السلامة على الطرق، وتجنيب أصحاب المركبات الحاملة للدراجات الهوائية ارتكاب المخالفات المرورية.

وتحرص شرطة أبوظبي على دعم المبادرات البيئية ومستخدمي الدراجات الهوائية عبر توعية السائقين، وتجنيبهم المخالفات المرورية.

ووفقاً للمادة رقم 27 «ب» من القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري توضح عقوبة مرتكبي الأعمال التي قد تؤدي إلى «عدم وضوح أرقام لوحات المركبة بغرامة مالية قدرها 400 درهم».

وتكثف شرطة أبوظبي الرقابة المرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية بمخالفة أي مركبة لا تلتزم بتوضيح أرقام لوحاتها وفقاً لقانون السير والمرور الاتحادي.