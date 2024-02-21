الامارات | بتوجيهات محمد بن راشد.. المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي تواصل عمليات جسر الإغاثة الجوي إلى غزة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي تيسير جسر إغاثة جوي إلى غزة عبر مطار العريش في جمهورية مصر العربية، وفي إطار التزامها الراسخ بالعمل من أجل الإنسانية، أقلعت الرحلة الجوية، صباح اليوم (الأربعاء)، محملة بنحو 11 طناً مترياً من الأدوية والمستلزمات الطبية من مخزون منظمة الصحة العالمية لإغاثة أهالي غزة.

وقال جوسيبي سابا، المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات

الإنسانية في دبي: "ندعم بشكل فاعل جهود المجتمع الإنساني الدولي للاستجابة إلى الأزمة الإنسانية الطارئة والمستمرة في غزة ولتخفيف المعاناة المتضررين هناك، حيث تترجم مهمة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي تعهدها العميق بإنقاذ الأرواح من خلال تلبية الاحتياجات الطبية العاجلة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. وسنبقى ملتزمين مع شركائنا بدعم الأشخاص الأكثر احتياجاً في كل مكان، تماشياً مع جهود دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة نحو تحقيق واجباتنا الإنسانية."

وتمثل الشحنة الجوية المتجهة إلى غزة بدايةً لعدد من الرحلات المقبلة، حيث من المقرر تسيير ثلاث إلى أربع رحلات جوية إضافية لتسليم عشرات الأطنان المترية من المساعدات إلى شعب غزة. وتشمل الشحنة إمدادات أساسية، مثل أطقم الأمراض غير المعدية والأدوية، مما يتطلب ضوابط لدرجات حرارة محددة. ويشرف فريق المدينة العالمية للخدمات الإنسانية وشركائها بدقة على الجانب اللوجستي لهذه العملية لضمان تسليم المواد بسلامة وفي الوقت المناسب إلى المحتاجين.

وقالت الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط إن المركز اللوجستي العالمي لمنظمة الصحة العالمية والذي تحتضنه المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، يوفّر شريان حياة للدول المتأثرة بالطوارئ الصحية عبر منطقة شرق البحر المتوسط وخارجها. وأوضحت بلخي:

"وفي حين تنكشف الأزمة الصحية في قطاع غزة وتتفاقم الأعمال العدائية في رفح، تُعد هذه الأدوية أساسية للأشخاص الذين أمست إمكانيتهم في الحصول على الرعاية الطبية محدودة بشكل كبير وذلك بسبب النقص الذي يواجه النظام الصحي بشكل عام." وأضافت بلخي: "تقدّر منظمة الصحة العالمية الدعم من قبل المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، وحكومة إمارة دبي، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل إيصال الإمدادات الحيويّة الهامّة إلى أكثر الأشخاص احتياجاً في العالم في الأوقات الصعبة."

جدير بالذكر أنّه وخلال العام الماضي أطلقت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية جسراً جوياً لنقل الإمدادات الإغاثية الضرورية العاجلة إلى السكان المتضررين من تفاقم الأزمة في غزة. وقد قامت بتسهيل ٦ شحنات جوية خلال ١٠ أيام، وذلك بفضل شبكة شركاءها الواسعة ومواردها لتعزيز الجهود الإنسانية ودعم الاستجابة السريعة للأزمات.