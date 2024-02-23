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الامارات | أطفال يصممون صوراً باستخدام الذكاء الاصطناعي في "البرلمان العربي للطفل"

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مينا غالي- الشارقة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صمم أعضاء الوفد المصري في البرلمان العربي للطفل، نموذج ذكاء اصطناعي يقوم بعرض تقديمي لإنجازاتهم، مما يسهّل عرضها بشكل مبتكر وجذاب، فضلاً عن إنتاج صور مصرية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتعزيز الوعي الثقافي والتراثي لدى الأطفال وتعزيز الانتماء الوطني.

جاء ذلك خلال مشاركة الوفد المصري في الدورة الثالثة للبرلمان العربي للطفل، الذي يستضيفه المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

ويعقد البرلمان العربي للطفل جلسته الثالثة ضمن أعماله للدورة الثالثة صباح غدٍ السبت، وستخصص لمناقشة موضوع "الذكاء الاصطناعي بعيون الأطفال العرب". ومن المقرر أن يناقش 76 طفلا وطفلة يمثلون 19 عشرة دولة عربية المحاور المختلفة في قضايا تهم تطوير مهاراتهم وقدراتهم في مجال الذكاء الاصطناعي.

وعمل الوفد المصري على تأسيس منتديات للطفل المصري في محافظات مختلفة، بهدف تعزيز التواصل والتبادل الثقافي بين الأطفال وتعزيز دورهم في المجتمع، كما نظم الوفد المصري جلسة محاكاة برلمانية في إطار مؤتمر "حلمنا حقنا"، بهدف تشجيع الأطفال على فهم كيفية عمل البرلمان والمشاركة في العمل السياسي.

وقام الوفد المصري بإنتاج صور مصرية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتعزيز الوعي الثقافي والتراثي لدى الأطفال وتعزيز الانتماء الوطني، كما عمل على تنفيذ مشاريع باستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لمساعدة المجتمع المدني وتحسين جودة الحياة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن إنتاج فيديوهات توعوية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، تتناول مواضيع متنوعة تهم الأطفال مثل التعليم، الصحة، البيئة، وغيرها، بهدف نشر الوعي وتعزيز المعرفة لدى الجمهور الصغير.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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